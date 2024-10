Sport.quotidiano.net - "Sella, nessun dramma. Era un avvio in salita"

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Rivederlo carico, a combattere sotto canestro, con la voglia e l’entusiasmo che da sempre lo hanno contraddistinto in carriera, non può che aver reso felici i cuori biancorossi presenti domenica alla Baltur Arena, ma in generale tutti gli appassionati del campionato. A quasi un anno di distanza dalla maledetta e sfortunata serata di Rimini, che gli costò la rottura del crociato e quasi un’intera stagione ai box, Lorenzo Benvenuti è tornato a piena disposizione della Benedetto, sfoderando, contro Torino, la sua miglior prestazione di questo inizio di Serie A2. "Mi sento bene, non so se ancora al 100%, ma in ogni caso mi ci sto avvicinando – commenta il 29enne lungo toscano –. La mia mia fortuna è stata poter fare tutta la preparazione col gruppo così da potermi allenare con continuità e costanza, ritrovando piano piano il ritmo.