Raid turchi contro alleati del Pkk in Iraq, cinque morti (Di venerdì 25 ottobre 2024) cinque persone sono state uccise oggi negli attacchi aerei turchi contro un movimento yazidi affiliato al Pkk turco a Sinjar nel nord dell'Iraq. Lo hanno riferito due funzionari locali, dopo un attacco vicino ad Ankara rivendicato dal Partito dei lavoratori del Kurdistan. "Una serie di Raid aerei turchi hanno preso di mira le unità della resistenza di Sinjar" in questa regione montuosa del nord dell'Iraq, ha detto all'Afp un funzionario della sicurezza, riferendo "cinque persone uccise" in diversi settori. Quotidiano.net - Raid turchi contro alleati del Pkk in Iraq, cinque morti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024)persone sono state uccise oggi negli attacchi aereiun movimento yazidi affiliato al Pkk turco a Sinjar nel nord dell'. Lo hanno riferito due funzionari locali, dopo un attacco vicino ad Ankara rivendicato dal Partito dei lavoratori del Kurdistan. "Una serie diaereihanno preso di mira le unità della resistenza di Sinjar" in questa regione montuosa del nord dell', ha detto all'Afp un funzionario della sicurezza, riferendo "persone uccise" in diversi settori.

