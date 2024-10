Putin apre a Donald Trump: “Quando parla di pace è sincero” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante l’incontro dei Paesi Brics a Kazan, il presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti sul rapporto con Donald Trump e sulla situazione internazionale. Rispondendo a una domanda di Nbc, Putin ha affermato di considerare “sincere” le intenzioni di Trump di voler porre fine al conflitto in Ucraina. “Quando Trump parla di pace è sincero” ha dichiarato il leader russo, aggiungendo che il suo Paese accoglie positivamente queste affermazioni, indipendentemente da chi le pronunci. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha inoltre sottolineato come il dialogo con Trump sia sempre stato caratterizzato da rispetto reciproco. Thesocialpost.it - Putin apre a Donald Trump: “Quando parla di pace è sincero” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante l’incontro dei Paesi Brics a Kazan, il presidente russo Vladimirha rilasciato dichiarazioni sorprendenti sul rapporto cone sulla situazione internazionale. Rispondendo a una domanda di Nbc,ha affermato di considerare “sincere” le intenzioni didi voler porre fine al conflitto in Ucraina. “di” ha dichiarato il leader russo, aggiungendo che il suo Paese accoglie positivamente queste affermazioni, indipendentemente da chi le pronunci. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha inoltre sottolineato come il dialogo consia sempre stato caratterizzato da rispetto reciproco.

