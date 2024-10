Quotidiano.net - Omicidio di Emanuele Tufano: interrogati due minorenni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Napoli, 25 ottobre 2024 – Si cerca di far luce sulla morte di, il ragazzo di 15 anni vittime di agguato nella notte tra mercoledì e giovedì: al momento le attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando su due, un ragazzo di 15 anni e uno di 17. Entrambi sono già statie rilasciati: per ora restano a piede libero. Si cercano riscontri a una ricostruzione dell'accaduto ancora un po' frammentaria, bastata su ascolto di persone e visione dei filmati da telecamere di videosorveglianza. Non si tratta di un lavoro semplice: la vicenda avrebbe coinvolto due gruppi di ragazzi contrapposti; uno, quello dove c'era, che avrebbe 'attaccato' per primo, e il secondo, del rione Mercato, che avrebbe risposto e ucciso.