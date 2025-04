Postecoglou ha gestito e snobbato i fan in spettacolo di disconnessione a Spurs afferma Redknapp

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-04 00:54:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Jamiehato che Angeha copiato le mani contro i fan del Tottenham in unodi sfida durante la sconfitta per 1-0 della sua squadra al Chelsea prima di non riuscire a riconoscerli pienamente dopo il fischio a tempo pieno.ha subito la loro sedicesima sconfitta in 30 partite della Premier League in questa stagione per gentile concessione dell’intestazione del secondo tempo di Enzo Fernandez, sebbene glial 14 ° posto avessero uno spettacolare equalizzatore Pape Matar Sarr escluso a seguito di un lungo controllo degli arbitri video.“Quando hanno segnato, sembrava che avesse coperto le mani ai fan dicome per dire” Ascolta, lo so meglio “, ha detto, che ha giocato pertra il 2002 e il 2005, parlando a Sky Sports mentre guardavanomentre le squadre lasciavano il campo.