Un' opportunità di lavoro per disoccupati e soggetti vulnerabili | il progetto

progetto di cittadinanza attiva finanziato dalla Regione Veneto per il Comune di Albignasego. Questa iniziativa prevede l'inserimento di disoccupati in lavori di pubblica utilità, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale e il reinserimento lavorativo di persone.

