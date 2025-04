Ilgiorno.it - Protesta dei lavoratori Rai di Mecenate: “Mensa chiusa, infiltrazioni d’acqua e studi in stato di abbandono”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – Neglidove si registrano seguitissimi programmi di cucina, come “È sempre mezzogiorno“ di Antonella Clerici, i dipendenti Rai e di società esterne lottano per “il diritto al pasto”, dopo che è statala. Una battaglia portata avanti da chi lavora dietro le quinte di trasmissioni come “The Voice Senior”, “Stasera c’è Cattelan”, lo show “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” condotto da Chiambretti, tutti realizzati in viadove operano circa 200 persone che, secondo le rappresentanze sindacali unitarie del Centro di produzione Rai di Milano, vivono “una condizione di” e altre criticità elencate con l’attivazione delle procedure di raffreddamento preventive alla proclamazione dello sciopero. Una lettera, inoltrata alla Rai, ad Assolombarda, alla Prefettura e alla Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, che finora non avrebbe ricevuto risposte da parte della tv di