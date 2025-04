Baldanzi si smarca dal paragone con l’ex Juve Dybala | Non mi sento come lui Adesso non c’è e dobbiamo fare questa cosa

Tommaso Baldanzi. Il giovane trequartista della Roma è stato paragonato all'ex fantasista della Juve, nonche compagno di squadra, Paulo Dybala. Ecco cos'ha detto in merito. PAROLE – «Non mi sento un vice Dybala, mi sento Baldanzi e ogni giorno cerco di migliorarmi. Prima che si facesse male abbiamo giocato alcune partite insieme e con lui mi sono trovato benissimo. Ora che non c'è dobbiamo cercare di non far rimpiangere la sua assenza. Mi sento pronto, ma tutti dobbiamo fare di più».

