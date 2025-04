.com - Pasqua in Armenia: in viaggio tra spiritualità, sapori e tradizioni millenarie

In, prima nazione cristiana al mondo, laè ancora oggi fede vissuta, convivialità e memoria collettiva.Un’esperienza che unisce il sacro e il quotidiano, tra canti liturgici, simboli di rinascita eprofondamente legati alla terra.Conosciuta come Zatik , laè una delle festività più sentite della Chiesa Apostolica Armena. Quest’anno, come in Italia, si celebra domenica 20 aprile, e rappresenta il momento ideale per scoprire l’, un paese in cuie tradizione si fondono in un rito condiviso, autentico e ancora profondamente vissuto.Echmiadzin: cuore della fede armenaA soli 20 km dalla capitale Yerevan si trova Echmiadzin, la sede spirituale della Chiesa Apostolica Armena, oggi Patrimonio UNESCO. Qui, nella cattedrale fondata nel IV secolo dal patrono dell’, San Gregorio l’Illuminatore, e riaperta al pubblico nel settembre 2024 dopo un lungo restauro, si svolge la celebrazionele più solenne e partecipata.