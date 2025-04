Liberoquotidiano.it - Paratici al Milan? Perché così il Diavolo va contro la sua storia

Che dire delche riesce a trasformare la prima decisione giusta da due anni a questa parte in una scelta sbagliata? Ci serve un direttore sportivo, via ai casting, ok abbiamo scelto. Fabio, l'unico su piazza inibito, sotto processo e con una società (la Juventus) lasciata in braghe di tela nel curriculum. Incredibile ma vero, accordo verbale raggiunto e firma che arriverà quando potrà arrivare, dato che il diretto interessato sta scontando 30 mesi di squalifica. Il(ovvero Furlani, che ha chiesto e ottenuto l'onere della scelta), in coscienza e con una montagna di tempo a disposizione, ingaggia un dirigente giudicato colpevole di plusvalenze fittizie e falsi in bilancio dalla Corte d'Appello federale e pure dal Collegio di Garanzia del Coni che ne aveva respinto il ricorso.