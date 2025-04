Lopinionista.it - De Gregori, grande festa a Radio2 Social Club alla vigilia del suo compleanno

ROMA –musica dal vivo e tante risate oggi a Radio 2con Francesco Dein diretta a Rai Radio 2 dsala B di Via Asiago. Ai microfoni di Luca Barbarossa, con Ema Stokholma si parla di tutto e di tutti, da Patty Pravo a Lucio D, da Spalletti a Zalone, si scherza sull’età, sulla fama e sul talento. Soprattutto si canta e si suona in diretta. Il cantautore, tra aneddoti e canzoni indimenticabili, si raccontadel suocon una contagiosa ironia: “Sono del 1951, ho spaccato a metà il ‘900. Non fate age-shaming, me la sento caldissima. Domani pranzo con i miei figli con 11 candeline, 7+4”, ha scherzato.Tra tifosi della Roma e amici, tra Luca Barbarossa e Francesco De, il regalo non poteva che essere, consegnato in diretta a sorpresa, una maglia speciale preparata dAS Roma con il nome del cantautore e il numero 74, firmata da tutti i campioni della squadra giallorossa.