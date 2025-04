Luca Pappagallo a Firenze | lezione di cucina dal vivo gratis per tutti

Firenze, 4 aprile 2025 – Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti della cucina. È lo show cooking di Luca Pappagallo a Giunti Odeon, venerdì 4 aprile alle ore 18,30. In questo show cooking esclusivo, Luca Pappagallo sarà protagonista ai fornelli con un piatto che racconta la tradizione rustica e autentica della Maremma: la Pasta alla Buttera. L'evento sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. Con il suo stile diretto e la passione per la cucina verace, Luca accompagnerà il pubblico in un viaggio tra sapori intensi e profumi decisi, ripercorrendo le origini di una ricetta nata tra i butteri, i leggendari mandriani maremmani. Un'occasione per assistere dal vivo alla realizzazione di un piatto che celebra la cucina di territorio e la cultura contadina, interpretata da uno degli chef più amati dal pubblico per la sua capacità di valorizzare i piatti della tradizione italiana.

