Lanazione.it - Sarzana: weekend in pista senza pensieri. Alla discoteca Jux Tap col pulmino navetta

, 4 aprile 2025 – Divertirsi in sicurezza edoversi preoccupare di perdere la patente. è possibile. Va avanti a gonfie vele il servizioche a partire dallo scorso gennaio, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, i gestori dellaJux-Tap dihanno deciso di mettere a disposizione dei loro clienti. Da qualche mese gli avventori del locale notturno di via Aurelia possono quindi contare su tre autisti che, a rotazione, riescono a garantire ogni venerdì e sabato notte un servizio di trasporto andata e ritorno per comitive che hanno il piacere di andare a bre godendosi pienamente la serata e scegliendo quindi di non rinunciare a qualche bicchiere. «Il serviziosta procedendo bene – spiega Andrea Tartarini, uno dei gestori del Jux-Tap : ed è apprezzato da diversi frequentatori del nostro locale, tanto che abbiamo deciso di riconfermarlo anche per la prossima stagione.