Lanazione.it - Risse, disordini e danneggiamenti. Il questore chiude il Seven Apples

Marina di Pietrasanta, 4 aprile 2025 – Tre episodi turbolenti nel giro di soli cinque mesi. Tra malviventi armati di coltello,. L’epilogo è il provvedimento punitivo emesso ieri mattina dalEdgardo Giobbi, che ha sospeso la licenza del “” per 15 giorni. L’ennesima tegola per la mitica discoteca di Motrone avviata nel 1971 dalla famiglia Belluomini di Viareggio, la stessa che lo scorso luglio tramite la “Tampor srl” ha ripreso le redini del locale al termine di svariate vicissitudini. Il provvedimento delè stato adottato su proposta della Compagnia dei carabinieri di Viareggio, la quale dopo lunghe indagini ha ricostruito alcuni ripetuti episodi di violenza avvenuti nelle pertinenze del locale. Gli episodi, che hanno visto intervenire anche i carabinieri della stazione di Marina di Pietrasanta, consistono infatti in variedurante le quali alcuni clienti hanno riportato ferite e traumi contusivi in seguito curati all’ospedale “Versilia”.