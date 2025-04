Femminicidi Mencacci | Educare alla responsabilità è una capacità che i genitori hanno perso

Repubblica.it - Femminicidi, Mencacci: “Educare alla responsabilità è una capacità che i genitori hanno perso” Leggi su Repubblica.it Il direttore emerito del dipartimento Neuroscienze dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano e presidente della Società italiana neuropsicofarmacologia: “Pensare di coprire la fuga o la colpa dei figli è terrificante”

