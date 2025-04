Internews24.com - Berenbruch Inter, serata speciale per il giovane 2005: seconda presenza in prima squadra

Leggi su Internews24.com

di Redazione, traguardo importante per ilnerazzurro:innel derby Unamemorabile per il capitano dell’vera Thomas, che ha raggiunto un traguardo importante indossando la maglia dellanerazzurra per lavolta proprio contro il Milan. Ilcentrocampista, nato nel, aveva già fatto il suo debutto ina marzo durante la sfida di Champions League contro il Feyenoord, ma ora ha avuto l’occasione di vivere un’altra esperienza unica.Subentrato al 90? al posto di Joaquin Correa,ha avuto l’emozione di giocare a San Siro durante un derby, un momento di grande significato per lui come tifosoista. Questain, non solo rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita, ma è sicuramente anche un chiaro segnale della fiducia che gli viene offerta dallo staff tecnico dellanerazzurra.