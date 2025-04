Lanazione.it - Era diventato l’incubo della ex compagna. Gps sotto l’auto per pedinarla, sconterà dieci mesi in un centro antiviolenza

Prato, 4 aprile 2025 – Una condanna a un anno e quattro(con lo sconto di un terzo per il rito abbreviato), più la frequenza perdi unper usufruiresospensionepena. Si è chiuso così il processo di primo grado a carico di un sessantenne, originario di Battipaglia e residente a Prato, difeso dall’avvocato Silvia Verrico, finito alla sbarra con le accuse di atti persecutori e violenza privata, nei confronti dell’ex, 55 anni residente a Signa, che si è costituita parte civile, assistita dall’avvocato Fabio Generini del foro di Firenze. Il giudice Del Vecchio ha fissato una provvisionale in suo favore di 5.000 euro di cui 1.5000 immediatamente esecutivi. Secondo quanto emerso, il sessantenne compiva atti persecutori nei confrontidonna non accettando la finerelazione.