Laprimapagina.it - I gioielli della sanità partenopea: gli ospedali illustri di Napoli

, culla di storia, cultura e tradizioni, è anche sede di alcune tra le strutture sanitarie più prestigiose del Sud Italia. Glicittà, pubblici e privati, rappresentano un punto di riferimento per i cittadini campani e per un ampio bacino d’utenza proveniente da altre regioni. Dalle radici storiche alle moderne tecnologie, queste strutture offrono un mix unico di competenza medica, innovazione e dedizione. Ecco un viaggio tra i principalidi.Ospedale Cardarelli: un simbolopubblicaL’Ospedale Antonio Cardarelli è il più grande ospedale del Mezzogiorno e uno dei più importanti d’Italia. Fondato nel 1927, deve il suo nome al celebre medico Antonio Cardarelli, noto per i suoi contributi alla medicina interna. Situato sulla collina dell’Arenella, il Cardarelli si estende su una vasta area e offre un’ampia gamma di servizi sanitari.