Inter-news.it - Thuram, a Parma panchina? Gestione dei minuti fondamentale

Marcussta giocando, forse, in maniera eccessiva. Il francese è l’unico attaccante sempre utilizzato dal rientro dalla sosta, cosa succederà invece a? La risposta alla domanda. RITORNO – Dal rientro in campo del weekend scorso Marcusnon ha mai riposato. Contro l’Udinese prima, contro il Milan in Coppa Italia poi, il francese è rimasto sempre in campo ed ha iniziato in entrambe le occasioni dal primo minuto. Simone Inzaghi non ha potuto fare a meno del numero 9, che durante la sosta è rimasto ad Appiano Gentile a causa del problema alla caviglia.sembrava aver recuperato pienamente, eppure con l’Udinese ha subito un’altra botta e il dolore è tornato. Nel derby è stato evidente e la prestazione non è stata delle sue migliori., in arrivo la primadopo la sosta?– Se si vogliono evitare infortuni gravi ègestire il minutaggio prossimo di