Studentessa molestata | palpeggiamenti e baci Scuola sotto choc prof e preside arrestati

preside dello stesso istituto sono finiti agli arresti domiciliari. Botte, offese e violenza sessuale. Madre e compagno accusati dai figli Il primo, a cui è stato anche applicato il braccialetto elettronico, è accusato di violenza sessuale su minorenne aggravata dal contesto scolastico, la seconda per favoreggiamento personale (articolo 378 del Codice Penale), poiché avrebbe aiutato il primo a eludere le investigazioni anche attraverso una segnalazione pregiudizievole nei confronti della minore. GERMOGLI PH: 29 GENNAIO 2025 CAMPI BISENZIO LICEO AGNOLETTI SUCCURSALE VIA GARCIA LORCA PROTESTA DEGLI STUDENTI DAVANTI ALLA Scuola NELLA FOTO CARABINIERI Le misure cautelari nei confronti dei due (di cui non riveliamo le generalità per tutelare la presunta vittima) sono scattate lo scorso venerdì, su ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari, al termine del lavoro d’indagine portato avanti dai carabinieri e diretto dal sostituto procuratore Chiara Contesini. Lanazione.it - Studentessa molestata: palpeggiamenti e baci. Scuola sotto choc, prof e preside arrestati Leggi su Lanazione.it Pistoia, 4 aprile 2025 – Terremoto nel mondo scolastico pistoiese. Un docente di un istituto superiore della provincia e ladello stesso istituto sono finiti agli arresti domiciliari. Botte, offese e violenza sessuale. Madre e compagno accusati dai figli Il primo, a cui è stato anche applicato il braccialetto elettronico, è accusato di violenza sessuale su minorenne aggravata dal contesto scolastico, la seconda per favoreggiamento personale (articolo 378 del Codice Penale), poiché avrebbe aiutato il primo a eludere le investigazioni anche attraverso una segnalazione pregiudizievole nei confronti della minore. GERMOGLI PH: 29 GENNAIO 2025 CAMPI BISENZIO LICEO AGNOLETTI SUCCURSALE VIA GARCIA LORCA PROTESTA DEGLI STUDENTI DAVANTI ALLANELLA FOTO CARABINIERI Le misure cautelari nei confronti dei due (di cui non riveliamo le generalità per tutelare la presunta vittima) sono scattate lo scorso venerdì, su ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari, al termine del lavoro d’indagine portato avanti dai carabinieri e diretto dal sostituto procuratore Chiara Contesini.

Studentessa molestata: palpeggiamenti e baci. Scuola sotto choc, prof e preside arrestati. Patti (Messina), docente accusato di abusi sessuali su quattro minorenni: sospeso per un anno. Avezzano, va in discoteca a 13 anni: «Sono stata molestata». Salento, baci e palpeggiamenti ai danni di una 15enne: bidello di una scuola superiore indagato per violenza s. Atti sessuali con l’alunna: docente sospesa. Molestie a medicina legale: “Violenze alle studentesse anche durante le autopsie”. I verbali del caso di Tori…. Ne parlano su altre fonti

Studentessa molestata durante il tirocinio. La denuncia in università - Una studentessa di Medicina dell’Università degli Studi di Bari sarebbe stata molestata durante il tirocinio pre-laurea nello studio di un medico di medicina generale. E’ quanto denuncia l ... (msn.com)

Studentessa molestata a Bologna, indagini in corso - La studentessa ha raccontato di essere stata ... e poi si sono spostati nel cortile di un condominio dove l'uomo l'ha molestata. Sono in corso indagini per rintracciare il 40enne e ricostruire ... (msn.com)