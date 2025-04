Quotidiano.net - San Isidoro di Siviglia: Patrono di Internet e Dottore della Chiesa celebrato il 4 aprile

Chi era Sandi? Sannacque in una famiglia di santi: suo fratello Leandro e sua sorella Fiorenza furono anch'essi canonizzati. Dopo la morte dei genitori, fu educato dal fratello Leandro, che era già arcivescovo disi distinse presto per la sua intelligenza e la sua dedizione allo studio. Divenne arcivescovo dinel 600 e mantenne questa carica fino alla sua morte nel 636. Durante il suo episcopato, lavorò instancabilmente per unificare la liturgia e la dottrina cattolica in Spagna. Perché è diventato santo? La santità diè riconosciuta soprattutto per il suo impegno nella diffusionecultura cristiana e per il suo contributo alla formazione dell'identità religiosa e culturaleSpagna medievale.è stato canonizzato per le sue opere teologiche e per il suo ruolo nella conversione dei Visigoti.