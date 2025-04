Liberoquotidiano.it - "Globalizzazione finita": dazi, profezia-Tremonti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Giuliocommenta con parole dure ivarati dall'amministrazione Trump alle ore 22.00 italiane di ieri sera. Come è noto Trump ha imposto il 25% sull'importazione di auto straniere e del 20% contro i prodotti dell'Unione Europea. In un'intervista al Tempo, l'ex ministro del Tesoro, spiega come siano "Al di là dei numeri è una cifra molto aggressiva e molto ideologica". Poidi fatto spiega che quanto accaduto in queste settimane segna la "fine della". E lui è stato tra i primi a criticarne l'esplosione commerciale già nella prima metà degli anni Novanta: "Nel 1994 a Marrakesh si stava stipulando il WTO, che interviene il 1° gennaio 1995. Nel 1994 ho scritto un libro in cui dicevo che i capitali sarebbero andati in Asia e che l'Occidente avrebbe importato povertà.