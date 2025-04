Rapunzel - L' intreccio della torre | lo sviluppo del film live-action è stato sospeso

sospeso lo sviluppo della versione live-action di Rapunzel - L'intreccio della torre. Lo sviluppo della versione live-action del film Rapunzel - L'intreccio della torre sembra sia stato interrotto. Disney, dopo i risultati deludenti ottenuti da Biancaneve con star Rachel Zegler, avrebbe deciso di interrompere la pre-produzione del nuovo film. Cosa racconta il film Rapunzel Michael Gracey, regista che aveva portato al successo The Greatest Showman con star Hugh Jackman, avrebbe dovuto dirigere il nuovo film ispirato al film animato Rapunzel - L'intreccio della torre, arrivato nelle sale di tutto il mondo nel 2010. Il lungometraggio avrebbe dovuto riportare sul grande schermo la storia della principessa rinchiusa in una torre da cui non .

