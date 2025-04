Trump | Dazi porteranno trilioni in Usa boom in arrivo

trilioni di dollari. Il paese farà boom”. Donald Trump scommette sull’effetto positivo dei Dazi reciproci varati il 2 aprile nei confronti di tutti i paesi e apre al dialogo con i partner commerciali. Il presidente degli Stati Uniti, nella giornata nera di Wall Street, è convinto che le tariffe saranno una svolta per l’economia a stelle e strisce. “I mercati avranno un boom”, dice Trump prima di imbarcarsi sull’Air Force One per volare in Florida. “Il Paese esploderà, non si è visto mai niente del genere. Il resto del mondo vuole vedere se c’è un modo per fare un accordo”, afferma. Intanto, però, Wall Street affonda: il Dow Jones chiude a -3,98% a 40.545,87 punti. L’S&P 500 chiude a -4,84% a 5.396,51 punti mentre il Nasdaq chiude a -5,97% a 16. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) –“Arriveranno investimenti per quasi 7di dollari. Il paese farà”. Donaldscommette sull’effetto positivo deireciproci varati il 2 aprile nei confronti di tutti i paesi e apre al dialogo con i partner commerciali. Il presidente degli Stati Uniti, nella giornata nera di Wall Street, è convinto che le tariffe saranno una svolta per l’economia a stelle e strisce. “I mercati avranno un”, diceprima di imbarcarsi sull’Air Force One per volare in Florida. “Il Paese esploderà, non si è visto mai niente del genere. Il resto del mondo vuole vedere se c’è un modo per fare un accordo”, afferma. Intanto, però, Wall Street affonda: il Dow Jones chiude a -3,98% a 40.545,87 punti. L’S&P 500 chiude a -4,84% a 5.396,51 punti mentre il Nasdaq chiude a -5,97% a 16.

Trump aspetta "boom Usa" con dazi ma apre a negoziati, il messaggio nascosto. Dazi, Meloni cerca l’exit strategy e detta linea della calma: “No allarmismo”. Trump: "Dazi porteranno trilioni in Usa, boom in arrivo". I calcoli da asino di Navarro, signore dei dazi di Trump: "Incasseremo 600 miliardi" (di C. Paudice). Dazi, 88% italiani contro: sul web rabbia e preoccupazione, il report di Vis Factor. Trump: "Dazi all'Italia? Meloni mi piace, vediamo...". Ecco quanto potrebbero costarci. Ne parlano su altre fonti

Trump: "Dazi porteranno trilioni in Usa, boom in arrivo" - Il presidente indirettamente non esclude negoziati: 'Il resto del mondo vuole vedere se c'è un modo per fare un accordo' ... (msn.com)

Dazi Usa, la stangata di Trump sull'Italia può costare 160 euro a famiglia - Le misure americane rischiano di creare un effetto a catena sull'economia italiana ... (msn.com)

Trump lancia la sfida al commercio: dazi al 20% per l'Ue, tariffe a tutti al 10% - Tariffe reciproche per i 60 Paesi definiti “più cattivi”, cioè quelli con i maggiori squilibri commerciali nei confronti degli Stati Uniti ... (ilsecoloxix.it)