Thunderbolts | svelati i character poster del nuovo film Marvel in arrivo

Studios svelano idi, mettendo in risalto i sei antieroi protagonisti del prossimo blockbuster. Mentre cresce l'attesa per l'uscita di, iStudios hanno rilasciato seidedicati ai principali protagonisti del: Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell). Potete vedere le immagini di seguito. Sebbene la trama ufficiale sia ancora avvolta nel mistero, la storia seguirà un gruppo di antieroi costretti a collaborare dopo essere caduti in una trappola orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Insieme, dovranno affrontare i fantasmi del loro passato e una minaccia inedita per ilCinematic Universe: .