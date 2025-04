Inter-news.it - Impallomeni sicuro: «Inter su un altro livello rispetto al Milan!»

Leggi su Inter-news.it

è finita 1-1 e ha dato pochi spunti per l’importanza del match. La gara d’andata è stata messa da parte in fretta, Stefanone ha parlato su TMW Radio.DERBY –è finita con il risultato di 1-1. A Tammy Abraham ha risposto Hakan Calhanoglu, è successo tutto nel secondo tempo. Stefanoha detto questo a riguardo: «Tutto ancora aperto, primo tempo molto deludente, tattico, non è mai decollato. Il gol di Abraham ha fatto vedere qualcosa di più. Ci sono stati dei momenti buoni perma quelli dei rossoneri non pareggiano mai quelli dell’, che è comunque su un. 20 minuti dei nerazzurri sono di un, mostrano il lavoro fatto negli ultimi anni»-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «su unal!»)©-News.