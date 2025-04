CM com – De Zerbi contro tutti a Marsiglia | Volete farmi fallire? E allora falliamo tutti E si rifiuta di allenare i giocatori | Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-03 23:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com:Sono agitatissime le acque in casadopo la pesante sconfitta di sabato scorsoil Reims (la terza consecutiva e la quarta nelle ultime cinque giornate) che ha permesso al Monaco di effettuare il sorpasso in classifica, al secondo posto, nei confronti della squadra allenata da Roberto De. A 7 giornate dalla conclusione della Ligue 1 e con una qualificazione alla prossima Champions League ancora da conquistare, la situazione attorno all’allenatore italiano si fa sempre più tesa. Anche per effetto dell’ultimo durissimo scol suo spogliatoio che rischia di minare il finale di campionato e la rincorsa all’obiettivo che la società ritiene imprescindibile, per questioni di prestigio ed economiche.