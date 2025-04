Oasport.it - ATP Bucarest 2025, risultati 3 aprile: avanti Baez e Martinez, fuori Jarry e Navone

Si sono completati gli ottavi di finale dei Tiriac Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di, in Romania: oggi non erano impegnati tennisti italiani, in quanto Flavio Cobolli, numero 3 del seeding, scenderà in campo domani per i quarti di finale.Viene completato il match sospeso ieri al termine del secondo set tra il numero 1 del seeding, l’argentino Sebastian, ed il canadese Gabriel Diallo: la partita decisiva va al sudamericano, che porta a casa la sfida con il punteggio finale di 7-6 (5) 2-6 6-2.L’australiano Christopher O’Connell piega al tiebreak del terzo set, dopo tre ore di gioco, il numero 4 del tabellone, il cileno Nicolas, sconfitto con lo score di 6-2 5-7 7-6 (5), e domani sfiderà il magiaro Marton Fucsovics, che rimonta la testa di serie numero 7, l’argentino Mariano, battuto per 4-6 6-4 6-4.