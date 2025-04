Quotidiano.net - Elodie, è uscito ‘Mi ami mi odi’: è il singolo che sa di estate

Leggi su Quotidiano.net

Il nuovodi. Dopo ‘Dimenticarsi alle 7’ presentata al Festival di Sanremo, l’attesa dei fan era tutta rivolta a capire come sarebbe stato ilche dà il titolo al disco in uscita il 2 maggio. Ed eccolo ‘Mi ami mi, su tutte le piattaforme digitali dalla mezzanotte fra giovedì 3 aprile e venerdì 4 aprile. Un brano a tratti dance, molto pop, un po’ elettronico, con suggestioni di archi: c’è praticamente tutto in poco più di tre minuti. Soprattutto c’è tanta: “La mia vita non è una premiere di Broadway, titoli che infamano per due soldi”. Vi torna come racconto delle polemiche di cui la popstar romana è stata protagonista, suo malgrado, nell’ultimo paio d’anni? D’altro canto è vero:la si ama o la si odia. E non si capisce perché la si debba odiare, ma c’è chi si esercita anche in questo sentimento nei suoi confronti.