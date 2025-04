Justcalcio.com - Ogni parola del manager del Tottenham Ange Postecoglou Sky Sports Interview, a seguito della perdita di Chelsea

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:IldelHotspurha rilasciato una straordinaria intervista all’indomanisconfitta per 1-0sua squadra contro il.Con 30 partite in Premier League, i Lilywhites hanno perso oltre la metà con l’ultima sconfitta in un derby di Londra allo Stamford Bridge diventando il 16 °stagione di PostroGlou – e l’australiano ha fatto un’eccezione a una serie di domande dall’intervistatore di SkyPatrick Davison.Con ilche vedeva un goal segnato per un fallo e il supporto in viaggio fischiando la scelta delle sostituzioni,uscì combattendo nella sua intervista post-partita .HotspurIntervista post-partita con Sky: The Full Transcript“Stai cercando di costringermi in un angolo!”Post Post Match Intervista – YouTubeGuarda Patrick Davison di Sky: Le tue riflessioni alla fine di quella che immagino sia una notte difficile?: Sì, notte difficile, gioco stretto ovviamente.