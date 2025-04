Milanotoday.it - La Wine Night di Milano Smeraldo: brinda con i grandi vini delle migliori Cantine d’Italia

Leggi su Milanotoday.it

Venerdì 11 aprile, dalle 18.00 alle 23.00, Milano apre le porte a tutti gli amanti del vino per un’esperienza unica di degustazione: arriva la! Un’occasione da non perdere per scoprire e assaporare una ricca selezione di etichette italiane, raccontate direttamente dai produttori, in un.