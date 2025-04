Marito-killer caccia ai ‘segreti’ nel telefonino Al setaccio il dispositivo ritrovato tra le foglie

dispositivo che gli agenti della polizia di Spoleto insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile hanno rinvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso, proprio sotto al Ponte delle Torri. Le mezze verità del Marito agli inquirenti. Sotto torchio per diverse ore l'arrestato Presumibilmente il telefono e i suoi contenuti saranno ora affidati a un perito nominato dalla Procura per capire se ci sono indizi utili per ricostruire i fatti che ruotano intorno alla brutale uccisione della donna, strangolata nella loro casa di via Porta Fuga alle prime ore della mattina del 26 marzo scorso. Spoleto, 4 aprile 2025 – Perché Gianluca Romita, reconfesso dell'uccisione della moglie Laura Papadia, avrebbe lanciato il telefono cellulare dal Ponte delle Torri, da cui minacciava di gettarsi dopo il delitto? La risposta potrebbe arrivare proprio da quel dispositivo che gli agenti della polizia di Spoleto insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile hanno rinvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso, proprio sotto al Ponte delle Torri.

