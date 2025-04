Dazi la caduta di Nike e Apple Trump chiede fiducia | Ci sarà un boom

Ilmessaggero.it - Dazi, la caduta di Nike e Apple. Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» Leggi su Ilmessaggero.it «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano sospira.

Dazi, la caduta di Nike e Apple. Trump chiede fiducia: «Ci sarà un boom» - «Sto guardando il mio fondo pensione che va assottigliandosi ogni ora di più». Fermo a una bancarella di verdure, nel cuore di Manhattan, un signore afro-americano ... (ilmessaggero.it)

Wall Street, indici a picco dopo dazi. Dow -3,98%, Nasdaq -5,97% - Roma, 3 apr. (askanews) – Indici in picchiata a Wall Street dopo che l’annuncio dei dazi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha innescato timori per l’avvio di una guerra commercial ... (askanews.it)

Borse 3 aprile nella tempesta per la mazzata dei dazi: giovedì nero per Wall Street e per l’Europa, crolla il petrolio, cede il dollaro - Disastroso l'effetto dazi sui mercati. Il Nasdaq perde più del 5% mentre l'euro recupera il 2,5% sul dollaro. Malissimo anche le Borse europee, Piazza Affari inclusa che lascia sul terreno oltre il 3% ... (msn.com)