Saviano condanna i criminali sardi? Travolto dalle critiche

sardi», scandisce sui social Roberto Saviano senza timore di essere smentito. Che insiste: «Lo sappiamo perché un video ha raccolto alcuni momenti dell'azione. E si sentono alcuni banditi con l'accento sardo». La rapina - ricostruisce l'Unione Sarda - è stata organizzata nei minimi dettagliha fruttato un bottino di oltre 4 milioni di euro (i soldi “spostati” per pagare le pensioni). Mentre gli inquirenti ancora indagano per individuare il gruppo d'assalto l'autore di “Gomorra già emette la sentenza, senza appello: «I due grandi gruppi che in questo momento fanno gli assalti ai portavalori sono sardi e foggiani. Precisamente i cerignolani e dell'organizzatore Garganica e Sassari e Desulo, soprattutto, per le organizzazioni sarde», assicura Saviano che perde l'occasione per precipitarsi al centro dei riflettori. Liberoquotidiano.it - Saviano "condanna" i criminali sardi? Travolto dalle critiche Leggi su Liberoquotidiano.it «L'assalto» al portavalori sull'Aurelia la settimana scorsa «è avvenuto da parte di una banda di rapinatori», scandisce sui social Robertosenza timore di essere smentito. Che insiste: «Lo sappiamo perché un video ha raccolto alcuni momenti dell'azione. E si sentono alcuni banditi con l'accento sardo». La rapina - ricostruisce l'Unione Sarda - è stata organizzata nei minimi dettagliha fruttato un bottino di oltre 4 milioni di euro (i soldi “spostati” per pagare le pensioni). Mentre gli inquirenti ancora indagano per individuare il gruppo d'assalto l'autore di “Gomorra già emette la sentenza, senza appello: «I due grandi gruppi che in questo momento fanno gli assalti ai portavalori sonoe foggiani. Precisamente i cerignolani e dell'organizzatore Garganica e Sassari e Desulo, soprattutto, per le organizzazioni sarde», assicurache perde l'occasione per precipitarsi al centro dei riflettori.

Assalti ai portavalori, polemica sulle parole di Saviano: "La Sardegna non produce mafia ma criminali". Saviano, è bufera sulle sue parole | La politica insorge: "Stereotipi e pregiudizi". Assalto portavalori, Piero Maieli (Forza Italia): "Dichiarazioni di Saviano alquanto fantasiose ed inaccettabili". Assalto al portavalori in Toscana, Maieli risponde a Saviano: "Sui sardi stereotipi dannosi". Assalto portavalori in Toscana, Maieli (FI) risponde a Saviano: «Dichiarazioni fantasiose e inaccettabili. Forza Italia contro Saviano: “Stereotipi inaccettabili sulla Sardegna”. Ne parlano su altre fonti

“Banditi sardi...". E scoppia la polemica sul video di Saviano - Lo scrittore ipotizza che gli autori dell’assalto al portavalori avvenuto nei giorni scorsi sull’Aurelia possano essere sardi. Dura la replica della maggioranza: "Parole gravi" ... (msn.com)

Salvini: «Saviano fa arrabbiare i sardi» - «Dopo aver collezionato flop, Saviano si reinventa investigatore e fa arrabbiare i sardi. Questa volta, saranno sue opinioni o avrà scopiazzato da qualcuno?», si legge. Il Carroccio condivide anche le ... (unionesarda.it)

Assalti ai portavalori, polemica sulle parole di Saviano: “La Sardegna non produce mafia ma criminali” - Non sono passate inosservate in Sardegna le ultime dichiarazioni di Roberto Saviano, intervenuto ieri via social con un video ... (sardiniapost.it)