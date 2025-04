Ronzulli sbatte il libro e sbrana Parenzo | Video

Parenzo, ci sono la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli e Marco Furfaro del Pd. Si parla dei dazi di Donald Trump, un terremoto finanziario scatenato mercoledì sera e destinato a dominare drammaticamente l'agenda europea nei prossimi mesi. Ma anche su un tema così delicato, l'opposizione sembra preferire la speculazione politica e l'attacco al centrodestra. "Ora rispondo all'opposizione - interrompe tutto la vicepresidente del Senato -, questo ghigho che state inquadrando è contro l'Italia". La regia di La7 aveva appena inquadrato l'uomo della Schlein coprirsi il viso con le mani e ridersela sotto i baffi. "Furfaro - lo incalza la Ronzulli -, la cosa che mi fa incavolare è che anziché essere tutti dalla stessa parte oggi noi riusciamo a dividerci su una roba che fa male all'Italia. Liberoquotidiano.it - Ronzulli sbatte il libro e "sbrana" Parenzo | Video Leggi su Liberoquotidiano.it La situazione degenera rapidamente a L'aria che tira, su La7. In studio, ospiti di David, ci sono la senatrice di Forza Italia Liciae Marco Furfaro del Pd. Si parla dei dazi di Donald Trump, un terremoto finanziario scatenato mercoledì sera e destinato a dominare drammaticamente l'agenda europea nei prossimi mesi. Ma anche su un tema così delicato, l'opposizione sembra preferire la speculazione politica e l'attacco al centrodestra. "Ora rispondo all'opposizione - interrompe tutto la vicepresidente del Senato -, questo ghigho che state inquadrando è contro l'Italia". La regia di La7 aveva appena inquadrato l'uomo della Schlein coprirsi il viso con le mani e ridersela sotto i baffi. "Furfaro - lo incalza la-, la cosa che mi fa incavolare è che anziché essere tutti dalla stessa parte oggi noi riusciamo a dividerci su una roba che fa male all'Italia.

L'aria che tira, Ronzulli sbotta con Parenzo: "Si siede lì o conduce?", succede di tutto - Alta tensione a L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Si parla sui dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump ... (iltempo.it)

Ronzulli: "Non me ne frega un ca... di quello che pensa Renzi" - "Non me ne frega un ca... di quello che pensa Renzi". A dirlo la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli (Forza Italia), durante il dibattito sugli emendamenti al disegno di legge recante ... (repubblica.it)

Ronzulli in Procura Milano per essere ascoltata come teste - (ANSA) - MILANO, 04 NOV - La senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, è in Procura a Milano per essere ascoltata come testimone nell'inchiesta sui presunti ... (msn.com)