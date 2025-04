Casa a prima vista l' ingrediente magico dietro alle cifre da sogno

Casa a prima vista) Casa a prima vista continua a confermarsi un reality di grande successo con ascolti da talk generalista. Il format in onda nell'access prime time di Real Time martedì ha sfiorato il milione di spettatori col 4.5% di share e picchi del 6% con una puntata “milanese” che vedeva le agenti immobiliari Ida di Filippo e Mariana D'Amico ricevere la visita di Edoardo Tommasi, agente immobiliare della Liguria, pronto a gareggiare con loro due per trovare la Casa dei sogni a una coppia ben assortita: un consulente finanziario milanese sposato con una canadese che lavora nell'ambito della moda. I 2, genitori di due bimbi, erano alla ricerca di uno spazioso quadrilocale nella zona del Naviglio Grande. Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, l'ingrediente "magico" dietro alle cifre da sogno Leggi su Liberoquotidiano.it Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (continua a confermarsi un reality di grande successo con ascolti da talk generalista. Il format in onda nell'access prime time di Real Time martedì ha sfiorato il milione di spettatori col 4.5% di share e picchi del 6% con una puntata “milanese” che vedeva le agenti immobiliari Ida di Filippo e Mariana D'Amico ricevere la visita di Edoardo Tommasi, agente immobiliare della Liguria, pronto a gareggiare con loro due per trovare ladei sogni a una coppia ben assortita: un consulente finanziario milanese sposato con una canadese che lavora nell'ambito della moda. I 2, genitori di due bimbi, erano alla ricerca di uno spazioso quadrilocale nella zona del Naviglio Grande.

