Sony sta cercando "assolutamente" di realizzare un film o una serie di Astro Bot

punta ad effettuare una trasposizione cinematografica o animata diBot, con l’obiettivo di portare il simpatico robottino sul grande schermo oppure in TV. Il personaggio, protagonista di giochi apprezzati per la loro creatività e il loro design coinvolgente, potrebbe essere il prossimo volto dell’espansione cinematografica di PlayStation Productions. Asad Qizilbash, responsabile della divisione, ha confermato che l’azienda sta “” valutando l’idea, sulla scia del crescente successo degli adattamenti di videogiochi.Nel corso di un’intervista con Variety, il dormiente ha ricordato come negli ultimi anni, le trasposizioni di giochi al cinema e in TV hanno guadagnato sempre più popolarità, con produzioni di successo come The Last of Us di HBO e Fallout di Amazon in grado di convincere sia critica che pubblico.