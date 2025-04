Calhanoglu una prima volta in Milan-Inter! Serata speciale

Calhanoglu ha vissuto una prima volta nel derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Serata speciale per il turco ex rossonero ed ora nerazzurro. EX – Hakan Calhanoglu è l'ex mal digerito dai tifosi rossoneri. Passato dal Milan senza vincere, arrivato in gloria con la maglia dell'Inter. La storia del centrocampista è qualcosa di difficile da replicare e lo stadio risponde sempre a modo quando ne ha la possibilità. Nonostante gli anni di distanza dall'addio San Siro riserva comunque fischi nei confronti del turco. Al primo angolo per l'Inter non sono mancati neanche ieri i cori di sdegno e ovviamente negativi.Calhanoglu, la solita risposta per una prima volta in Milan-Inter!RISPOSTA – Calhanoglu però ha saputo prendersi sempre le responsabilità e soprattutto ha saputo rispondere ai fischi con prestazioni di altissimo livello.

