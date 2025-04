Ilaria Sula i dubbi sul trasporto del corpo | al vaglio posizione dei genitori dell’ex

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – E’ ancora aldegli investigatori della Squadra Mobile di Roma ladeidi Mark Antony Samson, ex fidanzato che ha confessato il delitto di, la studentessa 22enne uccisa e poi gettata in un dirupo all’interno di una grossa valigia in un’area boschiva di Poli. Sono diversi gli aspetti che i poliziotti stanno approfondendo per chiarire se il giovane abbia ucciso da solo la ragazza o se sia stato aiutato. Quel che è certo è che il delitto si è consumato nella casa di via Homs (tracce di sangue sono state trovate nella camera del ragazzo) nel quartiere Africano di Roma, quando in casa c’erano anche la madre e il padre. Un dato che però senza ulteriori riscontri non implica che abbiano concorso all’omicidio. Madre e padre al momento non sono indagati anche perché l’ipotesi di favoreggiamento non si applica ai congiunti.