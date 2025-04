Oasport.it - Curling, l’Italia liquida la Germania per 9-3 in 7 end ai Mondiali

Quarto successo (in dieci incontri) perai2025 dimaschile: a Moose Jaw (provincia del Saskatchewan, in Canada), gli azzurri Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), con Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva,no lacon lo score di 9-3 in soli 7 end nella sedicesima sessione del round robin della rassegna iridata.Laconquista il martello e lo sfrutta nel primo end, marcando il punto dell’1-0.impatta nella seconda ripresa, ma il vero capolavoro degli azzurri arriva nel terzo end, quando Retornaz e soci rubano la mano e marcano ben tre punti, scappando sul 4-1.Il canovaccio si ripete nella quarta ripresa, quando per la seconda volta consecutiva, nonostante l’ultimo tiro dei tedeschi èa muovere il punteggio, portandosi sul 5-1.