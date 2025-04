Chat-gate il Pentagono comincia le indagini su Hegseth

Pentagono non poteva non avviare un'indagine interna sul segretario alla Difesa, Pete Hegseth, coinvolto nell'ormai famosa e dannosa per quanto poi è venuto fuori nella vicenda Chat-gate. Ne ha dato notizia l'ufficio dell'ispettore generale del Pentagono. L'indagine servirà ad accertare "in che misura il Segretario alla Difesa e altro personale del Dipartimento della Difesa abbiano rispettato le politiche e le procedure del Dipartimento della Difesa sull'uso di un'applicazione di messaggistica commerciale per questioni ufficiali", si legge in una nota.

"The Atlantic" pubblica la chat coi piani di guerra e smentisce le smentite. Ne parlano su altre fonti

