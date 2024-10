Netflix perde spettatori in Italia a vantaggio di Prime Video e Disney+ (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'improvviso aumento dei prezzi degli abbonamenti ha portato a un allontanamento degli spettatori dalla piattaforma, che rimane comunque leader nel settore Secondo quanto riportato dai dati del terzo Osservatorio sulle comunicazioni di Agcom, il consueto rapporto trimestrale attraverso il quale l'autorità analizza i principali trend del settore delle comunicazioni in Italia, Netflix sta perdendo spettatori, a differenza di Prime Video e Disney+ che sembra stiano intercettando i suoi transfughi. Il terzo osservatorio ha chiuso il primo semestre 2024: un periodo sufficientemente pieno di dati, tali da poter agevolare alcune conclusioni, visto che è in rapporto anche con i 4 anni precedenti. Bisogna chiarire che quando si parla di spettatori si sta parlando di utenti unici mensili, non di abbonati. È possibile Movieplayer.it - Netflix perde spettatori in Italia a vantaggio di Prime Video e Disney+ Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'improvviso aumento dei prezzi degli abbonamenti ha portato a un allontanamento deglidalla piattaforma, che rimane comunque leader nel settore Secondo quanto riportato dai dati del terzo Osservatorio sulle comunicazioni di Agcom, il consueto rapporto trimestrale attraverso il quale l'autorità analizza i principali trend del settore delle comunicazioni instando, a differenza diche sembra stiano intercettando i suoi transfughi. Il terzo osservatorio ha chiuso il primo semestre 2024: un periodo sufficientemente pieno di dati, tali da poter agevolare alcune conclusioni, visto che è in rapporto anche con i 4 anni precedenti. Bisogna chiarire che quando si parla disi sta parlando di utenti unici mensili, non di abbonati. È possibile

