Neoassunto da GPS sostegno 24/25 per il ruolo: si potrebbe ritornare rinunciare al ruolo e tornare a svolgere supplenze? (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il docente assunto da GPS sostegno, qualora non riesca a sostenere l'anno di prova, avrà un altro contratto al 31/08 per svolgere il predetto anno. E' possibile rinunciare alla procedura.

