Lookman Inter Paganin sulla trattativa del momento | Può reggere le pressioni nella squadra di Chivu ma…

L’ex calciatore Antonio Paganin ha commentato l’interesse dell’Inter per Ademola Lookman, queste le sue parole. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex calciatore ed esperto di mercato, ha parlato del grande interesse dell’ Inter per Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta. Secondo Paganin, Lookman ha tutte le carte in regola per affrontare la pressione di una squadra come l’ Inter. PAROLE – « Può reggere la pressione della maglia dell’Inter? Sì. La finale di EL lo ha certificato. Un conto è giocare a Bergamo, un conto all’Inter, è vero, ma è un giocatore che ha un livello internazionale conclamato ormai. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, Paganin sulla trattativa del momento: «Può reggere le pressioni nella squadra di Chivu, ma…»

In questa notizia si parla di: lookman - inter - paganin - trattativa

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Inter e Juventus potrebbero dar vita ad un clamoroso scambio: Nico Gonzalez in nerazzurro, con Davide Frattesi che potrebbe vestire la maglia dei bianconeri [Repubblica] Vai su Facebook

Antonio Paganin: Lookman? Lo vedrei bene all'Inter. Può reggere la pressione, ormai è...; La prima pagina del Corriere dello Sport : Lookman vuole l'Inter. Pronta l'offerta.

Sky – Inter-Atalanta, trattativa per Lookman in fase di stallo: ecco perché - Ademola Lookman ha raggiunto un accordo con l'Inter ma la trattativa tra Inter e Atalanta non è ancora ben indirizzata ... Secondo fcinter1908.it

Paganin: "Lookman è da Inter, ma l'Atalanta è bottega cara" - L'ex calciatore Antonio Paganin è stato ospite di Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio. Da tuttojuve.com