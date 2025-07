Regno Unito governo propone voto ai 16enni

Il governo laburista del Regno Unito annuncia un progetto di legge per consentire il voto a partire dai 16 anni di età, con l'obiettivo di coinvolgere un milione e mezzo di nuovi elettori. Servizio di Monica Di Loreto TG2000.

