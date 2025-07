Fine vita approvato testo in commissione al Senato

Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno approvato il testo del disegno di legge sul fine vita. Oggi scade il termine per presentare gli emendamenti. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Fine vita, approvato testo in commissione al Senato

Fine vita, “la legge spetta al Parlamento”: perché il governo ha impugnato il provvedimento della Toscana - Fine vita, il governo ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana approvata a febbraio. “ Spetta al Parlamento legiferare”.

Fine vita, il governo impugna la legge della Regione Toscana - Il consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana.

Fine vita, Alice Parma (Pd): “Serve una legge nazionale, il Parlamento si prenda le sue responsabilità " - “Lo dico da anni, serve una legge nazionale sul fine vita. Il Parlamento deve prendersi le proprie responsabilità e colmare il vuoto normativo sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2019 e poi di nuovo nel 2024.

Fine vita: che cosa prevede la proposta della maggioranza; Fine vita: il 17 luglio il testo arriva in Senato; Il testo del Governo sul Fine vita è incostituzionale e cancella il diritto per chi non è attaccati ai macchinari.

Fine vita, pronto il testo: parte iter in Parlamento: il trattamento non sarà a carico del Snn. Ecco cosa prevede la legge - Il ddl sul fine vita è stato adottato come testo base delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, dopo il voto di questa mattina a ... Da msn.com

Fine vita, l’Associazione Coscioni: “Il testo della maggioranza è già incostituzionale”. Ecco i punti contestati - Gallo e Cappato contestano il testo approvato in Senato: escluso il SSN e introdotto un organo di nomina governativa ... ilfattoquotidiano.it scrive