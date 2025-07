Edward Berger dirige Colin Farrell in Ballad of a Small Player | ecco le prime immagini

Netflix ha diffuso le prime immagini ufficiali del film con Colin Farrell diretto da Edward Berger, in arrivo a ottobre in sale selezionate e poi in streaming. Netflix ha rilasciato le prime foto ufficiali di Ballad of a Small Player, il nuovo thriller psicologico diretto da Edward Berger (Niente di nuovo sul fronte occidentale) con protagonista Colin Farrell. Il film, ambientato tra i grattacieli e le luci di Macao, è ispirato al romanzo omonimo di Lawrence Osborne pubblicato nel 2014 e sarà distribuito in anteprima selezionata nelle sale statunitensi il 15 ottobre, per poi approdare in quelle britanniche e irlandesi il 17 ottobre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Edward Berger dirige Colin Farrell in Ballad of a Small Player: ecco le prime immagini

In questa notizia si parla di: edward - berger - colin - farrell

The Riders | Brad Pitt con Edward Berger nel film ispirato al romanzo - Il divo hollywoodiano Brad Pitt sarà diretto da Edward Berger nell’adattamento cinematografico del romanzo The Riders.

Conclave, cosa c’è di vero e cosa no nel film di Edward Berger - Conclave domina le piattaforme streaming in Italia. Come ha certificato la classifica di JustWatch, relativa al periodo fra il 7 aprile e il 6 maggio 2025, il film di Edward Berger che racconta quanto avviene dietro le mura della Cappella Sistina e nella residenza di Santa Marta durante l’elezione di Sua Santità è il più visto in Italia.

Brad Pitt insieme a Edward Berger per The Riders di A24 - Brad Pitt insieme a Edward Berger per The Riders di A24 Dopo aver lavorato al premiato Conclave, il regista Edward Berger sembra aver messo a fuoco il suo potenziale prossimo progetto e sta collaborando con una delle più grandi star della città : Brad Pitt.

Colin Farrell sarà protagonista di due film in uscita nel 2025: • A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY di Kogonada. • BALLAD OF A SMALL PLAYER di Edward Berger. Vai su X

Edward Berger dirige Colin Farrell in Ballad of a Small Player: ecco le prime immagini; Colin Farrell nel nuovo film di Guadagnino; The Ballad of a Small Player: Colin Farrell protagonista del nuovo film di Edward Berger.

Edward Berger dirige Colin Farrell in Ballad of a Small Player: ecco le prime immagini - Netflix ha diffuso le prime immagini ufficiali del film con Colin Farrell diretto da Edward Berger, in arrivo a ottobre in sale selezionate e poi in streaming. Si legge su msn.com

Colin Farrell Is A Gambler On The Run In First Look At Edward Berger’s Ballad Of A Small Player - This is done to store and access information on a device and to provide personalised ads and content, ad and ... Lo riporta msn.com