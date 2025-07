Como ragazza di 18 anni in codice rosso per intossicazione etilica | si sente male in via Carloni

È stata soccorsa in condizioni gravi una ragazza di 18 anni per aver bevuto troppo. L'intossicazione etilica nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio, in via Carloni. L’allarme è scattato alle 18.40: inizialmente classificato come codice giallo, l'intervento è poi stato portato a codice. 🔗 Leggi su Quicomo.it

codice - ragazza - anni - intossicazione

