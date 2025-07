Grosso incendio a Monte San Pietro | diverse persone evacuate

Poco dopo le ore 15.30 si è sviluppato un grosso incendio sulle colline tra Amola e Calderino, nel Comune di Monte San Pietro. Ancora non si conosce il motivo che ha scatenato le fiamme, le quali si sono avvicinate ad alcune case di via Amola e via Fosse Ardeatine, tanto da rendere necessarie. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Incendio oggi a Calderino (Bologna): in azione l’elicottero dei pompieri - Bologna, 17 luglio 2025 – Un incendio sulle colline nella zona tra Amola e Calderino, nel comune di Monte San Pietro, sta impegnando da ore i vigili del fuoco: i pompieri stanno cercando di domare le ... Si legge su msn.com

Vasto incendio sulle colline sopra a Bologna - 30, sulle colline bolognesi, tra Amola e Calderino, nel comune di Monte San Pietro, a poco più di una decina di chilometri a sud- Secondo ansa.it