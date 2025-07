Savona Juventus la Premier League chiama il difensore classe 2003 | piace a quel club! Cosa risulta e la posizione della società bianconera

Savona Juventus, un club di Premier League ha messo nel mirino il giovane difensore bianconero: piace soprattutto per quelle due caratteristiche. Il difensore della Juventus, Nicolò Savona ha attirato l’attenzione di club europei importanti dopo la sua prima stagione in Prima Squadra. Nonostante un grave infortunio subito durante il Mondiale per Club contro il Manchester City, che lo terrĂ lontano dai campi per un po’, il giovane talento bianconero è stato monitorato da diversi club: l’ultimo che si è aggiunto alla lista è il Newcastle United. E sembra essere molto interessato. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club inglese sta valutando Savona come un potenziale rinforzo per il suo reparto difensivo, grazie alle sue qualitĂ tecniche e alla sua versatilitĂ tattica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Savona Juventus, la Premier League chiama il difensore classe 2003: piace a quel club! Cosa risulta e la posizione della societĂ bianconera

In questa notizia si parla di: club - juventus - difensore - savona

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - 2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.

Papa Leone XIV, la Juventus celebra così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Papa Leone XIV, la Juventus ha voluto celebrare così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTO.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L`amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha rilasciato un`intervista ai microfoni di Sportmediaset e ha fatto il punto sul.

Alberto Costa potrebbe lasciare in prestito la Juventus: questa l'ipotesi Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbe stato l'interessamento dello Sporting Club per il difensore Voi cosa fareste con il classe 2003 #AlbertoCosta #Juventus Vai su Facebook

Questione di Juventus (@QuestioneDiJuve) Vai su X

Juventus, infortunio Savona ko: è lesione alla caviglia sinistra. Le news; Mondiale per Club: il difensore della Juventus Nicolò Savona out dopo l'infortunio alla caviglia; Infortunio Savona, esito esami: comunicato ufficiale Juve e tempi di recupero.

Sky Sports UK - Il Newcastle pensa a Savona: il difensore della Juventus piace ai Magpies - Il club inglese ha messo gli occhi sul classe 2003 della Juve che quest'anno ha disputato la sua prima stagione in prima squadra. Si legge su msn.com

Juventus: pesante infortunio per Savona, ecco le condizioni fisiche del difensore - Juventus, ko pesante col City e ansia per Savona: il giovane difensore si fa male alla caviglia. Lo riporta msn.com